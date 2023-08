NJPW | Will Ospreay trasforma il titolo degli Stati Uniti nel titolo del Regno Unito

(Di domenica 13 agosto 2023) Almeno per ora, l’IWGP United States Heavyweight Championship ha un nuovo nome e un nuovo look. Nei suoi commenti post-match dopo le semifinali del G1 Climax,ha rivelato una nuova cintura al posto del: l’IWGP United Kingdom Heavyweight Championship.ha dichiarato di essere stanco di portare con sé una cintura a cui non è legato.ha affermato che ilbritannico lo rende il migliore al mondo. “La cintura non fa l’uomo, l’uomo fa la cintura, e io sono stufo di portare con me qualcosa a cui non sono legato. Non voglio portare questa bandiera. Sono stato in America e sono stato il migliore del mondo. Canada, Europa, Australia e Giappone, ...

Today's winner will earn the right to challenge for the IWGP World Heavyweight Championship currently held by SANADA at Wrestle Kingdom 18 in Tokyo Dome on January 4, 2024. Our live coverage of ...New Japan Pro Wrestling's annual G1 Climax will conclude today, with Kazuchika Okada and Tetsuya Naito competing in the finals. The tournament winner earns their opportunity to challenge for the IWGP ...