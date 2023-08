Niente scontro Meloni-Bonaccini o visita di Nordio in carcere | al Tg1 il primo servizio è sul match Musk-Zuckerberg | polemica sui social

(Di domenica 13 agosto 2023) C’era la politica, con lotra Giorgiae Stefanosui fondi per la ricostruzione post alluvione in Romagna. Ma pure la cronaca, con ladel ministro Carloaldi Torino, dopo il doppio suicidio dei giorni scorsi. Invece al nuovo Tg1 di Gian Marco Chiocci hanno deciso di aprire l’edizione delle 20 di sabato puntando tutto sulla sfida tra Elone Mark. “Il duellodivide la politica, mentre fioccano le autocandidature di sindaci e presidenti di regione per ospitare l’evento”, è iltitolo letto dal conduttore del principale telegiornale delpubblico. Una notizia ovviamente importante, che però in viale ...

Firenze La sfida Musk - Zuckerberg in piazza Signoria. È la proposta che lancia il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Ma non una cosa pacchiana vestiti da gladiatori, non unofisico. Un'idea completamente diversa, che richiami la sfida del 1504 tra Leonardo da Vinci e Michelangelo". Sindaco, si spieghi bene. "Propongo al ministro Sangiuliano di portare la sfida a ...

Il Ministro Sangiuliano sembra voglia approvare lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg in Italia. Secondo me si può fare di meglio.La polemica covava da settimane ed è sfociata in uno scambio epistolare molto duro. «I cittadini e i Comuni dell’Emilia-Romagna non hanno visto un euro», accusa Stefano Bonaccini; «fai propaganda», ri ...