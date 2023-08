Neymar ha le ore contate al Psg | c’è un accordo di principio con l’Al-Hilal Rmc Sport

(Di domenica 13 agosto 2023) Secondo Rmclascerà il Psg molto presto. Società e giocatore sono d’quasi su tutto e sul brasiliano ci sarebbe un’altra squadra saudita. Il sito francese riporta di uncon. L’indiscrezione rilanciata da Rmcriguarda un incontro tra giocatore e dirigenza parigina, nelle persone di Luis Enrique e Luis Campos. Entrambi hanno spiegato ache il club non contava più su di lui: “L’elemento che avrà accelerato tutto è questa discussione rivelata da Rmcdurante la quale Luis Enrique e Luis Campos hanno spiegato al giocatore che il Psg non contava più su di lui in questa stagione: un modo di dire che doveva trovarsi un nuovo club. Psg e Al-hanno concordato e ...

... in questeil centrocampista del Lecce è in partenza per il Portogallo, affare da più di 20 ... 12.30 -sta trattando la rescissione del contratto con il Paris Saint - Germain. 11.00 - Il ......e Verratti il nuovo ciclo Luis Enrique inizierà con un attacco totalmente rivoluzionato ... Il francese è stato annunciato soltanto a pochedal match e non ci sono stati i tempi tecnici per l'...Mbappé,e Verratti continuano ad essere con un piede dentro e uno fuori dalla porta e in ... La sfida è in programma oggi, sabato 12 agosto, alle21:00 al Parco dei Principi di Parigi. ...

Il calciomercato prosegue all'impazzata. Presto potrebbero esserci nuovi incredibili trasferimenti, ormai è questione di ore.E' caos totale al PSG con la frattuta insanabile con Mbappè, Neymar e Verratti che sono prossimi alla cessione ...