Neymar | c’è l’accordo con l’Al-Hilal | guadagnerà 160 milioni in due anni L’Equipe

(Di domenica 13 agosto 2023) Il principio di accordo di cui parlava Rmc Sport questa mattina si è trasformato in intesa.andrà in Arabia Saudita. Ha trovato la quadra nella trattativa confirmerà un contratto per duecomplessivamente 160. Lo scrive. Adesso Il Psg sta trattando con il club dell’Arabia Saudita per chiudere la questione definitivamente.scrive che già ieri è stata presentata un’offerta al club della capitale francese e che le trattative sono proseguite questa mattina. Il quotidiano francese scrive: “ha concordato con il club saudita Al-un contratto di due stagioni durante il quale riceverà quasi 160di euro in ...

E non è un caso che lui fosse il solo presente al Parco dei Principi per la sfida al Lorient dei non convocati illustri ( Verratti e). I contatti e i dialoghi si sono ravvivati in modo ...Tutti i campioni hanno messo la maglia blu del PSG, da Ibrahimovic a Beckham, per arrivare a Messi, Mbappé e. Forse è CR7 l'unico che ha resistito alla corte del club di Al - Khelaïfi. ...