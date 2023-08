... sono previsti 38 - 39 gradi a Ferrara, Firenze, Pavia, Siracusa e Taranto, in pratica dall'Emilia Romagna fino alla Puglia avremo il respiro nordafricano di. Da segnalare, infine, che nelle ...... sono previsti 38 - 39 gradi a Ferrara, Firenze, Pavia, Siracusa e Taranto, in pratica dall'Emilia Romagna fino alla Puglia avremo il respiro nordafricano di. Da segnalare, infine, che nelle ...In Sardegna punte di 40 gradi La nuova settimana vedrà, poi, un primo picco ditra lunedì e Ferragosto, sempre sulle regioni centro - settentrionali; dal 16 - 17 agosto invece le temperature ...

Nerone infiamma l'Italia, caldo e afa anche dopo Ferragosto: quando sono i picchi e quanto durano ilmessaggero.it

Confermo l’avanzata, senza soste, dell’Anticiclone Nerone: prevediamo il rapido ingresso del caldo nordafricano su tutto il Centro-Nord già dalle prossime ore; al Sud, invece, la fiammata africana ...Afa e caldo torneranno protagonisti, accompagnando il Ferragosto con temperature che potranno vedere picchi di 40 gradi al centro della Sardegna ...