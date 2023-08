Neonato abbandonato vicino a un cassonetto | identificata la mamma

(Di domenica 13 agosto 2023) È stata ritrovata ladelche era statonel centro di Tarantoa unnella mattinata di sabato 12 agosto 2023 e ritrovato da una passante che si trovava nelle vicinanze per fare una passeggiata con il suo cane. È stato proprio l’animale a sentire i vagiti e a spingerla ad avvicinarsi, per poi arrivare a contattare il 118, che si presentato sul posto. Il bimbo, che è stato chiamato Lorenzo, si trova ora ricoverato presso l’ospedale Santissima Annunziata della città pugliese, dove risulta essere in buone condizioni (sembra fosse nato circa un paio d’ore prima del ritrovamento). Poche ore dopo si è presentata nel nosocomio anche la donna che lo ha dato alla luce: secondo alcune fonti sanitarie, si tratterebbe di una ventenne di nazionalità georgiana, ma residente ...

vicino ai cassonetti, trovata la madre. E' in ospedale La Asl ieri aveva fatto sapere che dopo il ritrovamento il piccolo era stato 'trasferito in Utin per le cure e l'adeguata ...Una scena che lascia senza fiato si è svolta nelle prime ore del mattino a Taranto, dove un, ancora con il cordone ombelicale attaccato, è statovicino a un cassonetto. Il piccolo è stato fortunatamente scoperto da una donna che passeggiava con i suoi cani e ha udito i ...Un vagito fra i rifiuti al centro di Taranto.dopo il parto, unè stato trovato ieri mattina da una donna a spasso con due pitbull, infagottato con una coperta, dentro una busta. Rintracciata in poche ore la madre, una donna ...

Taranto, neonato abbandonato in un sacchetto con orsacchiotto e coperta vicino a un cassonetto. Rintracciata la madre QUOTIDIANO NAZIONALE

È importante ricordare che già dal 1997 la legge italiana tutela la diade madre figlio assicurando in ospedale il parto in ...È stato chiamato Lorenzo dal personale sanitario che lo ha preso in cura il neonato trovato questa mattina accanto ai cassonetti della raccolta differenziata in via Pisanelli, a Taranto. La parte del ...