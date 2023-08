(Di domenica 13 agosto 2023) A La Spezia si monitorano i mari e l’erosione dei ghiacciai: “Ilte change è un pericolo per gli eserciti. E la lotta per le risorse provoca guerre”

...attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli saranno i nuovi Max Pezzali e Mauro Repetto... prendendo spunto dalla cilindrata del modellodella popolare motocicletta 'Sportster' della Harley ...' Ambientato durante l'estate del 1957, il film vede l'ex pilota di Formula 1 Enzo Ferrari in crisi ', si leggesinossi ufficiale. " Il fallimento insegue l'azienda che lui e sua moglie, Laura, ......spiega il Comune di Città di Castello in una nota - la colazione della tradizione contadina a...stato un modo davvero originale di trascorrere il week - end che precede il ferragosto immersi...

Nella base dove la Nato combatte la crisi del clima: “Il riscaldamento globale è una minaccia per la pace” la Repubblica

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...In tenda sotto le stelle aspettando ferragosto. Oltre 40 persone con "canadesi" al seguito hanno partecipato nella sera di sabato a Città di Castello all'iniziativa "A rimirar le stelle", organizzata ...