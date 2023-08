Nel 2023 non ci sarà il maxi-esodo di Ferragosto | italiani bloccati dal caro-vita | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilfrena il classico 'pienone' di turisti a, ma i numeri delle presenze restano positivi. Intanto, l'occupazione cresce con boom di lavoratrici, quasi 100mila in più nell'ultimo anno. "Non è né un flop né un successo, ilè l'anno zero del turismo", sostiene la ministra Daniela Santanchè, sottolineando come il settore stia fungendo da traino all'occupazione, dando largo spazio alle donne. Quest'anno, secondo Coldiretti, quasi un italiano su due (48%) ha deciso di trascorrerefuori casa mettendosi in viaggio per raggiungere parenti o amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna.