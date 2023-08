Negramaro a Galatina | la grande festa rovinata dalla viabilità in tilt | “5 ore di coda | niente parcheggio che avevamo pagato e concerto saltato”

(Di domenica 13 agosto 2023) Dentro la, fuori la rabbia. Doveva essere una serata di gioia, allegria e spensieratezza per celebrare i 20 anni della band salentina ma l’evento si è trasformato in un incubo per molti. Stiamo parlando deldeitenutosi all’aeroporto di, in Salento, sabato 12 agosto. Un appuntamento attesissimo, annunciato fino a poche ore prima dell’inizio anche con striscioni che sorvolavano affollate spiagge della zona, ma che purtroppo è stato inficiato da un’organizzazione tutt’altro che all’altezza. Il pubblico dei, come sottolinea il Tgr Rai Puglia, si è trovato diviso in due: da una parte 20 mila fortunati spettatori (si attendono i dati ufficiali) che erano riusciti ad entrare e ad assistere alla performance del gruppo e degli ospiti presenti ...

Code chilometriche, parcheggi inesistenti o comunque insufficienti, possessori di biglietto che non sono riusciti ad arrivare in tempo: si dice questo del concerto dei, in Puglia, un bello spettacolo sul palco, molto meno fuori dal punto di vista organizzativo. E Selvaggia Lucarelli attacca: "C'erano 4 chilometri di fila in auto. Le navette in ...Numerose sono le polemiche dopo il concerto dei(Lecce), che si è svolto nella serata di sabato 12 agosto. Un grande evento con tanti ospiti per festeggiare i 20 anni di carriera ...Polemiche dopo il concerto dei. Problemi nella gestione dei parcheggi, in tanti non hanno assistito ...

All’aeroporto militare di Galatina va in scena lo spettacolo per il ventennale della band salentina con la presenza di numerosi ospiti del panorama musicale italiano. Sui social monta la protesta di o ...Caos, code chilometriche e parcheggi inesistenti per migliaia di fan dei Negramaro che hanno denunciato di non essere riusciti ad assistere al ...