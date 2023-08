Nazionale | post Mancini | duello Conte-Spalletti per i bookmakers

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo le sorprendenti dimissioni di Robertoda CT della nostra, si sono aperti i sondaggi, le voci, le strade che portano al successore del Campione d’Europa con gli azzurri a Wembley 2021. L’agenzia Agimeg ha già aperto le quote sul nuovo commissario tecnico degli azzurri: ilsembra essere a due, fra. Attenzione però alle sorprese. Il Campione d’Italia in carica è quotato a 2.50, mentreè a 3.00. Seguono tanti ex campione del mondo. Si va da Cannavaro, dato a 8.00, a Filippo Inzaghi (10.00), passando per Gattuso (11.00) e De Rossi (15.00) fino a Fabio Grosso (31.00). Poi le suggestioni, francamente, poco realizzabili come Ancelotti, Allegri, Sarri, Simone Inzaghi e Pioli tutti a 61.00. SportFace.