Nazionale | la Rai | “la mossa di Gravina per il sostituto di Mancini”

(Di domenica 13 agosto 2023) Laitaliana inizia a sfogliare la margherita sul nome deldi Roberto. L’allenatore campione d’Europa ha deciso di dimettersi e i motivi potrebbero riguardare situazioni personali e anche l’offerta dall’Arabia Saudita per il tecnico ex Inter. Si preannuncia un testa a testa tra Antonio Conte e Luciano Spalletti. L’ex Juventus è reduce dall’esperienza al Tottenham, l’ex Udinese e Roma dalla vittoria dello scudetto con il Napoli. Foto di Serena Campanini / AnsaIldiLa Rai si sbilancia sul nome deldi Roberto. Secondo le ultime notizie il nome in pole è proprio quello di Luciano Spalletti. Il presidenteavrebbe già chiamato De Laurentiis per chiedergli di tesserare l’allenatore. Nel ...

Il Concerto Sinfonico di Ferragosto dell'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo è da sempre un appuntamento fisso nell'estate piemontese. In direttasu3 eSat, quest'anno si svolgerà a Paesana, località Pian Munè, motivo in più per mettersi in cammino e andare ad assistere dal vivo a un'esibizione suggestiva con vista sul ...Stasera alle 23.20 va in onda La Domenica Sportiva estate condotta da Fabrizio Tumbarello su2. In diretta Ciro Venerato con le ultime novità su Spalletti in. Si parlerà anche del rinnovo di Oshimen, del futuro di Zielinski e della trattativa Gabri Veiga. Tutte le news sul ...18.55 Mancini: "Dimissioni scelta personale" Roberto Mancini affida a Instagram i suoi saluti agli azzurri: "Le dimissioni da ct dellasono state una mia scelta personale", scrive il tecnico dopo l'improvviso e inatteso addio alla squadra che ha condotto al trionfo europeo nel 2021. "Porterò sempre nel cuore la ...

Mancini si dimette da ct della Nazionale: scelta personale. Entro pochi giorni il nome del sostituto RaiNews

Le ultime voci sul nome del sostituto di Roberto Mancini dopo le dimissioni da Ct della Nazionale italiana: la situazone ...13.08 18:40 - ITALIA - Mancini dopo le dimissioni: "Una scelta personale, ringrazio Gravina e la FIGC per la fiducia, porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell'Europeo 2020" 13.08 18:35 ...