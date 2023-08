Nazionale | chi dopo Mancini? I possibili sostituti da Spalletti a Conte

(Di domenica 13 agosto 2023) Come un fulmine a ciel sereno, domenica 13 agosto la Figc ha comunicato le dimissioni del ct azzurro Robertocinque anni sulla panchina dellaitaliana di calcio tra grandi successi – come l’Europeo vinto a Wembley e le Finali di Nations League di qualche mese fa – ma anche grandi delusione – la mancata qualificazioni ai Mondiali del Qatar, la seconda assenza consecutiva dell’Italia ai Mondiali -, è già scattata la caccia al sostituto. “Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della”, si legge nel comunicato. Ma la rosa dei papabili ct, almeno sulla carta, è decisamente ristretta. Tra i nomi più importanti e attualmente libero ...

Come un fulmine a ciel sereno sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini come ct della ...Ha del clamoroso l'indiscrezione riportata da Libero secondo cui il CT Roberto Mancini sarebbe vicino a rassegnare le dimissioni da CT della Nazionale.