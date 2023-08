Naufragio di un barchino al largo di Marettimo | un morto e un disperso

Leggi su open.online

(Di domenica 13 agosto 2023) La Guardia Costiera ha recuperato un cadavere aldi. A confermarlo il comandante della Capitaneria di porto di Trapani Guglielmo Cassone. Si tratta di uno dei due dispersi delche si è verificato aldiieri sera. Il cadavere, un uomo dall’apparente età di 30 anni, è stato recuperato a 10 miglia a sud-ovest dell’isola e sta per essere trasferito a Trapani. Ieri sera in 11 erano stati soccorsi dai mezzi della Guardia Costiera e trasferiti a. A bordo della barca, secondo le testimonianze, dovevano essere in 13. Alle ricerche partecipano 3 motovedette e un elicottero della Guardia Costiera. (foto di repertorio ANSA) Leggi anche: Sugli sbarchi il governo Meloni riceve l’aiuto delle ong. Tutti i recuperi record effettuati nelle ...