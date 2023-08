Napoli-Zielinski | pressing arabo ma il polacco riflette

(Di domenica 13 agosto 2023)corteggiato dall’Al-Ahli ma è indeciso sul trasferimento in Arabia. Ilattende la sua scelta per sbloccare l’arrivo di Veiga. CALCIOMERCATO. Il mercato delsi incrocia tra l’arrivo di Veiga e le offerte per. L’Al-Ahli mette sul piatto 30 milioni, ma il cuore delpotrebbe decidere diversamente., il corteggiamento dell’Al-Ahli e la decisione in sospeso In casatiene banco il futuro di Piotr. Il centrocampistaè corteggiato con insistenza dall’Al-Ahli, club saudita disposto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per strapparlo agli azzurri. Ma la decisione distenta ad arrivare. Il calciatore ...

Calciomercato- Ilsta delineando la strategia per acquistare Gabri Veiga dal Celta Vigo anche in base alla decisione di, e non è detto che possano essere coinvolti altri calciatori azzurri come .... Non ho scritto una riga su Piotrquando tutti, alla luce dei suoi rifiuti prima alla Lazio e al suo mentore Sarri e poi alle sirene arabe, lo avevano esaltato per fedeltà e senso di ...Gabri Veiga entra in squadra a prescindere da, é un grande talento

Repubblica si sofferma sul possibile futuro dell'azzurro Gianluca Gaetano: “L’opzione Zielinski più Veiga non è affatto da escludere, ma servirà la ...Il Corriere del Mezzogiorno parla del centrocampo del Napoli in vista dell'arrivo di Gabri Veiga: "Zielinski e Gabri Veiga possono coesistere, lo spagnolo ...