Napoli | Veiga è sempre più vicino | il segnale nella partita del Celta Vigo

L'allenatore del Celta Vigo , per l'esordio in campionato contro l'Osasuna, ha deciso di lasciare in panchina Gabri. Il centrocampista spagnolo è sempre più vicino al...Ovazione per Gabrialla lettura delle formazioni prima di Celta Vigo - Osasuna. Il centrocampista ad un passo dal, è stato convocato per il match da Rafa Benitez che però lo ha lasciato in panchina. Guarda ...C'è Rafa Benitez, neotecnico del Celta, che 'spinge'verso, dicendo che ha una clausola e per loro è meglio chiudere quanto prima (così da rimpiazzarlo). Ci sono poi le voci dalla ...

FOTO - Gabri Veiga pensa al debutto in Liga col Celta Vigo: "Insieme!" Tutto Napoli

Simone Gamberini, telecronista Dazn, durante Celta Vigo-Osasuna ha parlato dell'obiettivo di mercato del Napoli.Il calciomercato del Napoli verte sul possibile arrivo di Gabri Veiga: Garcia studia la strategia per confermare Zielinski nella propria rosa ...