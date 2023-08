Napoli | in arrivo il grande colpo | mancano gli ultimi dettagli

(Di domenica 13 agosto 2023) Una trattativa che a breve potrebbe portare il giocatore ad indossare la maglia azzurra ed essere a disposizione di Garcia Ormai vede solo l’azzurro nel suo futuro, ma non perché questi colori li indossa già nel suo club attuale, ma perché la voglia di giocare con i campioni d’Italia è tanta. Quella tra Gabri Veiga ed ilè una storia d’amore pronta a decollare. I partenopei sono interessati al giovane gioiellino del Celta Vigo da tempo. Negligiorni, Aurelio De Laurentiis & Co, hanno iniziato ad incalzare con le trattative per portare il talento spagnolo a Castel Volturno e regalarlo a Garcia per la prima giornata di campionato, dove gli azzurri esordiranno al Benito Stirpe di Frosinone. A confermare le voci sul giocatore è il suo stesso allenatore, Rafa Benitez, che conha sempre avuto un rapporto speciale. Il ...

Notiziecalcio . La squadra allenata da Rudi Garcia si sta rifacendo il look in mediana, visto che dopo l'di Cajuste potrebbe esserci a breve anche quello di Gabri Veiga (con Zielinski verso il ...Il 21enne spagnolo ha una clausola rescissoria di 40 milioni ma ilsta trattando con il Celta per poterlo prendere a una cifra leggermente inferiore. 'Per noi l'ideale sarebbe risolvere presto ...La palla passa all'Udinese, che deciderà se chiudere o meno per l'del giocatore. FOTOGALLERY ... Emil Audero all'Inter, Cajuste al. L'Hellas Verona ha il suo nuovo attaccante: ecco ...

Calciomercato Napoli, Gabri Veiga in arrivo Ultime news Adnkronos

