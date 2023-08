Napoli | Berardi per il post Lozano? L’allenatore del Sassuolo | “La sua testa non posso conoscerla del tutto”

(Di domenica 13 agosto 2023) “nell’allenamento non è mai cambiato in questi anni, quando ci sono io. La suanon laconoscere del. Non dico che mi abbiano sorpreso quelle parole ma se ha manifestato quello vuol dire che è un suo pensiero. L’allenamento lo fa bene, il resto nonaggiungere altro perché non lo L'articolo

Il big aspetta l'offerta giusta per fare il salto di qualità: pista aperta per la Juventus ma c'è l'opzioneIl calciomercato sta entrando nella fase finale e quindi ci aspettiamo due settimane infuocate che potranno ancora portare molte novità.Ildi Garcia è riuscito a trattenere il bomber Osimhen, l'eroe mascherato dello scudetto. E ... Resta il sogno. Le romane tengono aperto il mercato. La Lazio di Maurizio Sarri sta ......esserci un ritorno di fiamma della Juventus perma prima deve cedere Kostic Dopo l'interessamento della Lazio e delpotrebbe esserci un ritorno di fiamma della Juventus perma ...

Napoli, Berardi per il post Lozano L'allenatore del Sassuolo: "La ... DailyNews 24

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Il big aspetta l’offerta giusta per fare il salto di qualità: pista aperta per la Juventus ma c’è l’opzione Napoli Il calciomercato sta entrando nella fase finale e quindi ci aspettiamo due settimane ...