My Home My Destiny cambio programmazione | Saltano le puntate del 14 e del 15 agosto 2023 Ecco cosa andrà in onda su Canale5

Ferragosto senza la storia d'amore tra Zeynep e Mehdi. MyMynon andrà in onda lunedì 14 agosto 2023 e martedì 15 agosto 2023 . La Soap tornerà regolarmente il 16 agosto 2023 e proseguirà sino a venerdì . Ma cosa ci sarà su Canale5 al suo posto ...In MymyBenal riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, ovvero quello di sposare Mehdi. Il loro non sarà un matrimonio tradizionale per diversi aspetti. In primis si sposeranno in carcere e poi ...Nelle nuove puntate di MyMy, la nuova soap turca in onda su Canale 5 con Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol, Mehdi scoprirà che Byram il padre biologico della moglie Zeynep è stato rapito da un gruppo di ...

Durante la serata trascorsa da Baris e Savas, Emine ha rotto un vaso appartenente alla loro madre. Sa quanto Savas sia legato alla mamma defunta, così proverà a rimettere insieme i cocci e il giorno ...Nelle prossime puntate Mehdi viene pugnalato alle spalle da un malvivente, tanto da destare la disperazione di Zeynep ...