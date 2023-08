MXGP | Jorge Prado vince Gara-1 del GP di Svezia e scappa ulteriormente in classifica generale

(Di domenica 13 agosto 2023) Una vera e propria dimostrazione di forza.si è aggiudicato-1 del Gran Premio di, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2023 e ha voluto mettere la parola “fine” ad ogni discorso riguardante la corsa al titolo. Sul tracciato di Uddevalla il giovane talento spagnolo del team Gas Gas, ha preso il comando delle operazioni a metà manche e ha lasciato sul posto tutti gli avversari. Alle sue spalle il francese Romain Febvre (Kawasaki) a oltre 10 secondi (+11.3), mentre è terzo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 19.7. Quarta posizione per il lettone Pauls Jonass (Honda) a 25.1, quinta per l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) con un distacco di 25.4, mentre è sesto lo spagnolo Ruben Fernandez (Honda) a 28.6. Settima posizione per il nostro Alberto Forato (KTM) a ...

Oggi, domenica 13 agosto, andrà in scena il 15° round del Mondiale 2023 di Motocross. Sul tracciato di Uddevalla le emozioni non mancheranno visto che ormai ci si avvicina a grandi falcate alla fase d