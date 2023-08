MX2 | Andrea Adamo trionfa in gara-2 a Uddevalla | il Mondiale è più vicino Piegato Simon Laengenfelder

La gara di motocross era valida per il campionato Nord Est categoriaDa valutare l'ipotesi del guasto tecnico. Come riportato dalla Gazzetta di Mantova ,Simeon era laureato in ingegneria ...La gara di motocross era valida per il campionato Nord Est categoriaDa valutare l'ipotesi del guasto tecnico. Come riportato dalla Gazzetta di Mantova ,Simeon era laureato in ingegneria ...

MX2, Andrea Adamo trionfa in gara-2 a Uddevalla. Piegato Simon Laengenfelder OA Sport

Una domenica a due facce per Andrea Adamo: Gara 1 difficile, il pronto riscatto in Gara 2 nonostante l’arrivo della pioggia, l’ostacolo dei doppiati ed il tentativo di rimonta di Simon Laegenfelder.Un dominante Simon Laengenfelder si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Svezia, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MX2 2023. Sul tracciato di Uddevalla il portacolori del team G ...