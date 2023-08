Musk-Zuckerberg | Mastella candida il Teatro Romano di Benevento

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Gemella di Roma Imperiale e straordinario scrigno di storia,può a buon dirittorsi per ospitare la super-sfida tra: un evento di richiamo mondiale per cui il nostro meravigliosopotrebbe essere una location perfetta”. Così il sindaco diClementelancia latura della città diper ospitare il match tra i due magnati del web. “Il nostroè un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Diventerebbe l’arena naturale per questo evento planetario. Per bellezza, fascino millenario e suggestioni storiche il nostronon teme ...

Taormina si candida per ospitare lo scontroIl primo cittadino, con un videomessaggio indirizzato al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, si è detto pronto ad accogliere ...... alla Galleria degli Uffizi, al Colosseo Non ci capisce, dunque, il coro di indignazione che ha accolto la notizia del match di pugilato tra Elone Markche si sarebbe dovuto ...... Stefano Cigarini Abbiamo gia' recapitato un invito ufficiale in tal senso ai Management di, segnalando nel contempo la disponibilita' al Ministro Sangiuliano e alla Presidenza del ...

Location, servizi, menù e business: la sfida Musk-Zuckerberg all'Arena La Verità

Scartata l'ipotesi Roma, ora si parla di Pompei. Ma sono numerosi i sindaci che si fanno avanti per ospitare la sfida del secolo. Ma c'è chi va all'attacco ...Parigi in corsa per ospitare lo scontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg Secondo fonti vicine al dossier, la capitale francese, Parigi, si è proposta per ...