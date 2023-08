Mugnano | 14enne gambizzato | corsa in ospedale

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 13 agosto 2023) Unda un proiettile. È quando accaduto ieri a, in via San Giovanni. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico e per fortuna non è in pericolo di vita.: operato d’urgenza I carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’di Giugliano per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.