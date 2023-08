Morta una donna investita sul lungomare a Santa Marinella | ferito un altro uomo

persona èe altre otto sono rimaste ferite in un attacco avvenuto oggi in un santuario musulmano sciita nel sud dell'Iran. Lo hanno riferito i media statali, dopo che inizialmente era stato ...Un'anziana donna alla guida diVolkswagen Polo ha investito due persone. L'anziana donna investita purtroppo è deceduta sul colpo.20.25 Attentato a santuario in Iran: 1 mortopersona èin un attentato terroristico al santuario di Shah Cheragh nel centro di Shiraz, in Iran. Lo riferiscono le autorità iraniane. Vi sono anche otto feriti. L'aggressore è stato ...

Morta in bici sul Garda: la turista inglese era un'importante scienziata del governo di Londra IL GIORNO

Un'anziana donna è deceduta questa sera dopo essere stata investita, assieme ad un uomo, da una vettura guidata da una donna sul lungomare Marconi a Santa Marinella, sul litorale nord ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...