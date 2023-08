commenta 'Durante l'ultima videochiamata mi ha detto che in cella non ce la faceva più'. È la testimonianza di Monica, la madre di Azzurra Campari , la 28ennenel carcere Lorusso e Cutugno di Torino . Come racconta La Stampa , da giorni la donna cercava di ottenere un colloquio con la figlia, ma nessuno aveva risposto alle decine di chiamate e ...- - > Leggi Anche Detenutadi fame a Torino, garante: 'Nessuno ci ha informati' - Un'altranello stesso carcere Nordio: puntiamo alla detenzione differenziata Il ministro ha voluto ...La tragica morte di Susan John , deceduta per inedia, e di Azzurra Campari ,, hanno portato all'attenzione la necessità di supporto costante per le detenute vulnerabili. Le carenze ...

Morta suicida in carcere, la madre di Azzurra: "Mi disse che in cella non ce la faceva più" TGCOM

Da giorni la donna cercava di ottenere un colloquio con la figlia, "ma nessuno aveva risposto alle decine di chiamate e mail". Nell'ultima videochiamata, la 28enne aveva manifestato tutta la sua soffe ...Il professor Mauro Palma: i penitenziari ormai sono al collasso, bisogna trovare una soluzione. "Sistema detentivo pensato per gli uomini, le donne soffrono: tra loro il tasso di suicidi è doppio " ...