Monza-Reggiana oggi | Coppa Italia | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di domenica 13 agosto 2023) Inizia anche il cammino delin2023/2024. I brianzoli partono dai trentaduesimi di finale ospitando all’U-Power Stadium la, appena promossa nel prossimo campionato di Serie B, tornando nel secondo campionato nazionale dopo un’assenza di due anni. Brianzoli che inaugurano così la loro seconda stagione in massima serie, la prima senza il deus ex machina Silvio Berlusconi. Si scenderà però in campo probabilmente senza Carlos Augusto, con il brasiliano che quest’che passerà all’Inter, mister Palladino dovrà trovare una soluzione alla sua assenza sulla sinistra.invece che viene dal convincente 6-2 contro il Pescara nel turno preliminare e proverà a rendere la vita complicata ai brianzoli. Il match trae ...

Chiude il programma di giornata la gara tra. I brianzoli sono reduci da un campionato fantastico e l'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella. Hanno vinto tutte le amichevoli ...Commenta per primo Ilha diffuso la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia di domani contro la: non c'è Carlos Augusto, per il quale si sta concretizzando il passaggio all'Inter. TUTTI I DETTAGLI ...... prestiti personali, credito al consumo, carte di credito: ogni famigliaé in media ... seguita da- Brianza e da Bolzano. E' quanto emerge da un'indagine curata dalla Cgia di Mestre , ...

Monza-Reggiana dove vederla: Rai o Mediaset Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

Monza-Reggiana apre la stagione con Galliani contro Nesta. Il Monza spera nei sedicesimi di Coppa Italia, mentre il Como affronta il Lecce per una sfida al Parma dopo due anni. Cutrone e Cerri in avan ...Coppa Italia, tocca alla Salernitana di Paulo Sousa: all'Arechi arriva la Ternana. In campo anche il Monza di Palladino: pronostici.