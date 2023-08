Monza – Reggiana 1-2 | il tabellino | Serie A

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-13 23:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:1-2 (1-0) Marcatori: 21? p.t. D’Ambrosio (M), 19? s.t. Nardi (R), 39? s.t. Cigarini (rig.) Assist: 21? D. Mota, 19? s.t Cigarini(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (26? s.t. Izzo), Pablo Marì (79? A. Carboni), Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos (dal 13? s.t. F. Carboni); Caprari (dal 13? s.t. Vignato), Colpani (26? s.t. V. Carboni); Mota Carvalho. All. Palladino(4-3-1-2): Bardi; Romagna, Mercandalli, Pieragnolo, Fiammozzi; Cigarini (42? s.t. Kabashi), Portanova (42? s.t. Vergara), Bianco; Girma (17? s.t Vido), Varela (17? s.t. Nardi), Lanini (17? s.t. Pettinari). All. Nesta Arbitro: Santoro di Messina Ammoniti: 20? p.t. Girma (R), 19? Pablo Marì (M) Vai ...

Coppa Italia: la Reggiana sarà il prossimo avversario del Genoa al Ferraris. Gli emiliani si sono imposti 2-1 in trasferta col Monza ...