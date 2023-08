Moneta rare | questo centesimo vale migliaia di euro | controlla tra quelli in tuo possesso

Leggi su blowingpost

(Di domenica 13 agosto 2023) Ci sono in circolazione solo 5mila esemplari di questada 1con errore dal valore strabiliante.clamoroso errore della zecca le ha rese da collezione, e ora moltissimi collezionisti sono alla ricerca di una di queste monete da 1. Scopriamo com’è fatta all’interno dell’articolo. La classicada 1che chiunque dimentica in tasca, in borsa o nel portamonete con la convinzione che “non serva”. Eppure un errore di conio ha reso questaricercata dai collezionisti di tutta Italia e non solo. In realtà l’errore è doppio, sia nell’effige e sia nelle sue dimensioni, diventando così da collezione. Tempo fa, la famosa casa d’aste per collezionisti Bolaffi ne battè all’asta un esemplare a 6mila, ma ...