Mondiali | l’Italia del Ciclismo chiude con 11 medaglie Il Paraciclismo vince 19 allori

(Di domenica 13 agosto 2023) Glasgow – Si chiudono con uno splendido bronzo idiper. Nella BMX Juniores Tommaso Frizzarin è salito sul podio: “Quest’anno per me è stato tutto in salita, ma concludere con questa medaglia mi lascia una grande soddisfazione. La gara è stata molto divertente: in finale sono partito un po’ largo perché ho sbagliato il quarto di finale, passando in prima curva, ma me la sono giocata fino alla fine con il colombiano e ho avuto la meglio”. Ha dichiarato il giovane azzurro come riporta la nota di feder.it. E’ stata una competizione ricca di podi nel modello multievent in tutte le categorie di gara e di età. Gli Azzurri vincono 11in totale (2 ori, 4 argenti e 5 bronzi), con tredicesimo posto nelre (12° per numero di ...