Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | il belga Kopecky cala il tris

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) – Terzo titolo iridato per Lottein questa edizione deididi. Ladopo il successo nella corsa ad eliminazione e nella gara a punti su pista trionfa in solitaria anche nella prova in linea su strada. Alle sue spalle l'olandese Demi Vollering che ha la meglio in volta sulla danese Cecilie Ludwig. Indietro le azzurre, la migliore è Silvia Persico dodicesima. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

