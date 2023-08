Mondiali ciclismo femminile 2023 oggi | orari | percorso | altimetria | favorite | tv Tutte contro l’Olanda

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Vanno a chiudersi con l’ultima gara in programma idi. In quel di Glasgow in scena la prova in linea al: andiamo a scoprire nel dettaglioe programma.A differenza di quella maschile, la partenza è da Loch Lomod, 154,1 chilometri in totale per arrivare a Glasgow. Nel tratto in linea spazio allo strappo più duro di giornata: Crow Road (5,6 chilometri al 4%). Dopo 60 chilometri si entra nel circuito, da percorrere sei volte. Occhio al maltempo, alle curve e agli strappi costanti, come quello di Montrose Street (200 metri al 6%) che anticipa il traguardo....