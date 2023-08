Mondiali ciclismo 2023 | Lotte Kopecky | “Anno straordinario ma difficile | la maglia iridata è un sogno”

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Ha vinto la più forte. Le strade di Glasgow hpremiato con una meritatissimala belga, il primo titolo mondiale su strada in una carriera che sta diventando leggendaria. Ha attaccato per prima, ha chiuso su tutte ed ha poi staccato la concorrenza nell’ultimo giro, arrivando quasi incredula sul traguardo. Tra le lacrime e la commozione, queste sono state le parole rilasciate ai microfoni di Eurosport dopo la corsa: “È stato uned allo stesso tempo un. Non so cosa mi continui a spingere, non so bene quello che stavo pensando durante la corsa. Quello che so è che questa vittoria vale tantissimo”. Inevitabile nelle sue parole il riferimento al fratello, deceduto lo scorso ...