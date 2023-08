Mondiali ciclismo 2023 | il CT Paolo Sangalli | “Non rimprovero nulla alle ragazze”

(Di domenica 13 agosto 2023) La prova in linea per la categoria elite femminile si è chiusa con la vittoria della belga Lotte Kopecky, che si è dimostrata ancora una volta la più forte in questo tipo di appuntamenti. Nonostante una prima parte di gara da grande squadra, nessuna delle azzurre è stata in grado di competere per il successo, con Silvia Persico, migliore delle italiane, solo 12a. Il CT, tramite i canali della Federazione Ciclistica Italiana, prova a dare una sua interpretazione del risultato: “Ci siamo fatti sorprendere in partenza e abbiamo speso energie per recuperare. Quando la corsa è entrata nel vivo Silvia non ce l’ha fatta a tenere la belga, che sapevamo essere l’atleta di riferimento”. Persico ha infatti chiuso su tutti gli attacchi di Kopecky, purtroppo tranne quello che si è poi rivelato decisivo. Nonostante questonon ...

dia Glasgow (3 - 13 agosto): è calato il sipario. 200 eventi, otto diverse discipline, 13 Campionati del mondo e un mattatore: Pippo Ganna , tre gare e tre medaglie (1 oro, 2 ...Terzo titolo iridato per Lotte Kopecky in questa edizione deididi Glasgow 2023. La belga dopo il successo nella corsa ad eliminazione e nella gara a punti su pista trionfa in solitaria anche nella prova in linea su strada. Alle sue spalle l'...Vince anche la prova in linea su strada Terzo titolo iridato per Lotte Kopecky in questa edizione deididi Glasgow 2023. La belga dopo il successo nella corsa ad eliminazione e nella gara a punti su pista trionfa in solitaria anche nella prova in linea su strada. Alle sue spalle l'...

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 70 km al traguardo. 15.16 Nel gruppo ci sono esattamente 30 atlete. L’Italia è la nazione più rappresentata con 5 atlete. 15.15 Secondo passaggio sul tragua ...I mondiali di ciclismo di Glasgow si chiudono con la firma di una delle stelle di questa rassegna iridata, Lotte Kopecky. Dopo la doppietta di medaglie d'oro nel velodromo, la belga è andata a ...