Molde vs KI Klaksvik – probabili formazioni

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilcerca di passare al turno di playoff di Champions League quando ospita il KIall’Aker Stadion martedì 15 agosto. La squadra norvegese deve ribaltare il passivo di 2-1 della settimana scorsa nelle Isole Faroe per evitare di passare il terzo turno di qualificazione. Il calcio di inizio divs KIè previsto alle 19 Anteprima della partitavs KIa che punto sono le due squadreIlsi è recato alle Isole Faroe con l’intenzione di tornare con un risultato positivo; invece, la squadra di Erling Moe è stata sconfitta per 2-1 dal KI. La delusione per la squadra ospite è stata l’incapacità di resistere al gol di Magnus Eikrem al 48° minuto, e ha perso la partita nonostante il ...

...il più conosciuto, squadra con la quale l'allenatore dei faroensi, Magne Hoseth, ha collezionato oltre 330 presenze e messo a segno più di 110 gol. Andando a scavare più a fondo nel Ki...... così non potrà più fare l'Uefa nel suo elenco di nazioni rappresentate nelle competizioni europee, perché - comunque andrà la partita del 15 agosto tra Kie i norvegesi del- le Fær ...La corsa del KÍ Klaksvík verso la Champions League sta continuando. Il club delle Isole Faroe, il primo di questa nazione a giocarsi una fase finale di una coppa europea, ha battuto anche ilper 2 - 1 nel terzo turno di qualificazione. Il 15 agosto ci sarà il ritorno, in Norvegia. Nonostante il vantaggio degli ospiti nei primi minuti di secondo tempo, il KÍ ha ribaltato il risultato ...

Pronostico Molde-Klaksvik, 3o Turno Champions League 15-8 La Notizia Sportiva

Il Ki Klaksvik è la squadra che ha già portato la seconda città più popolosa delle Fær Øer - 5mila abitanti in tutto - nella storia del calcio, o almeno nella storia di queste diciotto isole. Martedì ...