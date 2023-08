Misteriosa uccisione di una 21enne in provincia di Bolzano | arrestato l' ex che cercava di espatriare

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 13 agosto 2023) Femminicidio a Silandro indi. Una donna di 21 anni è stata uccisa in circostanze ancora poco chiare. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano sull'accaduto, quel che è certo è che la donna fosse del posto e che sia stata uccisa per mano di un uomo. Il corpo della ragazza è stato rinvenuto all’interno dell’appartamento del suo ex compagno, un uomo di origini turche, di...