Minacciarono l' infettivologo Bassetti | chiesto il processo per 14 novax

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - La Procura di Genova hail rinvio a giudizio di 14 persone imputate dei reati in atti persecutori in concorso, istigazione a delinquere e minacce aggravate nei confronti dell'Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino. A comunicarlo, via social, lo stesso, dicendo che sabato è stato notificato alla sua legale, Rachele De Stefanis, il decreto di fissazione di udienza preliminare per il prossimo 13 novembre. Queste 14 persone, negli ultimi mesi del 2021, "mi avevano molestato, minacciato e reso vittima di atti persecutori perpetrati tramite la mia utenza cellulare". L'indagine aveva preso le mosse dalle numerose denunce del medico a seguito della diffusione del suo numero di cellulare personale sul canale Telegram di matrice no vax "Basta ...