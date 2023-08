Minacce dei no vax a Bassetti | chiesto il rinvio a giudizio per 14 persone

(Di domenica 13 agosto 2023)ilper 14: sono imputate per reati in atti persecutori in concorso, istigazione a delinquere eaggravate nei confronti di Matteo, direttore della clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Si tratta diappartenenti a un gruppo no vax su Telegram. La procura di Genova hailper 14, come annunciato dallo stesso professore: “Sono lieto di apprendere che, nella giornata di ieri, è stato notificato al mio legale, Avv. Rachele Selvaggia De Stefanis, il decreto di fissazione di udienza preliminare, per il prossimo 13/11/2023, dinanzi il Tribunale di Genova”. Ledei no vax ...

Tuttavia non è escluso che l'incrementodebiti e il bisogno di liquidità crei nuove occasioni ...in realtà tassi di interesse esorbitanti e pratiche coercitive che non risparmianoe ...... richiedeva l'interventosanitari. Si provvedeva pertanto a denunciare il giovane italiano per il reato di cui all' art. 75 DPR 309/90 e gli altri due giovani per i reati di lesioni e. ...... violenza ea pubblico nonché interruzione di pubblico servizio e omissione di soccorso. ( INTELLIGENZA ARTIFICIALE: LE CATEGORIE A RISCHIO ) La ricostruzionefatti Il fatto risale allo ...

LE MINACCE DI TRUMP E LA REAZIONE DEL PROCURATORE ... GLI STATI GENERALI

MOZZATE – I carabinieri della stazione di Mozzate, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per minaccia, percosse e porto d’armi ed oggetti atti ad ...Una famiglia messicana ha mandato nella capitale un “generale” per una fornitura di petrolio da 520 milioni pagata ma mai consegnata. L’incontro filmato al laghetto dell’Eur ...