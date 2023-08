commenta Il caffè al bar a soli 70 centesimi ma se il cliente porta la tazzina, lo zucchero e il cucchiaino da casa. E' la trovata dei titolari di un bar di, nell'entroterra di, quasi in risposta alle polemiche dopo i supplementi per servizi aggiuntivi nel Comasco (due euro per un toast tagliato a metà) e a Finale Ligure (due euro per un ...Al bar il caffè a 70 centesimi se ti porti da casa la tazzina, il cucchiaino e lo zucchero. L'iniziativa è stata lanciata dalla 'Bottega del caffè' di. L'obiettivo dei titolari Tagliare il costo dell'espresso, incentivando allo stesso tempo i consumi. Nel mezzo delle polemiche scaturite dal recente caso avvenuto a Finale Ligure, dove ...Dopo le polemiche sul piattino vuoto a 2 euro dell'Osteria del Cavolo a Finale Ligure , adesso in un bar di, Liguria) nasce l'idea del caffè a 70 centesimi se si portano da casa tazzina, cucchiaino e zucchero . L'iniziativa arriva dalla 'Bottega del caffè' sita in piazza Italia, nel cuore ...

Millesimo (Savona): caffè scontato al bar se il cliente porta tazza, zucchero e cucchiaino da casa TGCOM

"Così riduciamo il consumo di energia elettrica e acqua della lavastoviglie, oltre ad ammortizzare i rincari legati all'aumento delle materie prime" spiegano i titolari del locale ...Un caffè a soli 70 centesimi. Un sogno No, a Savona è realtà, per chi porta da casa la tazzina, il cucchiaino e lo zucchero. L’idea piuttosto originale arriva da un bar di Millesimo, nel Savonese. Un ...