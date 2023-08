Milioni arabi | proposta indecente a Mancini | dimissioni | ora tutto torna ? E lui spiega | Una scelta personale

(Di domenica 13 agosto 2023) Per Robertoche oggi 13 agosto, come annunciato da Libero in esclusiva e poi confermato dalla Figc a stretto giro ha dato leda Ct degli Azzurri, è pronto un contratto triennale come allenatore della nazionale dell'a Saudita. Lo riporta la stampa araba a poche ore dall'annuncio delledel tecnico jesino da ct dell'Italia. Il quotidiano saudita Al-Sharq Al-Awsat ha confermato che la decisione diè arrivata dopo il suo accordo con Yasser Al-Mishal, presidente della Federcalcio saudita, per guidare la nazionale saudita. La federazione saudita sta cercando di ingaggiare un nuovo allenatore per succedere al francese Hervé Renard, che ha lasciato per allenare la nazionale femminile francese. Dopo ore dall'uscita della notizia in serataha ...

Viene anche fatto ...Per il Psg invece gli arabi hanno pronto un assegno da 150 milioni. Neymar non rientra nel progetto dei campioni di Francia, che hanno appena reintegrato in rosa Kylian Mbappé. Neymar potrebbe essere ...C'è già l'accordo tra le parti, ingaggio da 180 milioni per due stagioni, per l'approdo del sudamericano nella Saudi Pro League. La sensazione è che in questo caso Luis Enrique non si strapperà le ...

Neymar ha raggiunto un "accordo totale" con i sauditi dellì'Al Hilal e potrebbe partire per Riad già nelle prossime ore. Lo riferisce la stampa brasiliana, precisando che O Ney andrebbe a guadagnare 1 ...Neymar segue tutti e decide di accettare anche lui l’Arabia. Accordo tra il PSG e l’Al Hilal. Il brasiliano percepirà un ingaggio mostruoso firmando un biennale.