(Di domenica 13 agosto 2023) Jannik, giocatore di tennis e noto tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul

... il belgradese ha assistito dal vivo alla semifinale d'andata di Champions League trae Inter ... Jannik, insieme a Djokovic, è l'unico che può minacciarlo agli US Open. Il gioco di...Sevince un match in un qualsiasi Open sarà molto difficile dire 'abbiamo vinto', se vince ...Ferrari Direi che siamo su territori sociali e culturali più ampi che non essere tifosi delo ...... Inter e, con l'inserimento incidentale, diciamo, di Roma e Lazio , e che stavolta, ... visto che i suoi coetanei, da Rune a, da Musetti a Lehecka, sembrano assai meno dotati di lui e che i ...

Milan, Sinner: “L’intera squadra fa un ottimo lavoro. Sui nuovi acquisti…” Pianeta Milan

Sinner sul Milan: «L’intera squadra fa un ottimo lavoro. I nuovi acquisti…». Le parole del tennista azzurro e tifoso rossonero Jannik Sinner ha parlato in conferenza stampa del Milan dopo la vittoria ...Presentazione e come seguire in tv e streaming l'ultimo atto del Masters 1000 canadese, che vedrà opposti l'azzurro e l'australiano.