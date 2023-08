Milan-Novara 4-2 | il tabellino e il report dell’amichevole

Quattro gol per chiudere il calcio d'estate. Ilbatte per 4 - 2 ilcon gol di Chkwueze, Okafor, Colombo e Calabria nell'ultimo test precampionato tra luci e qualche ombra. Le note negative sono ancora in difesa: due gol presi e non per ......Termina con un successo l'ultima delle amichevoli estive delprima dell'inizio del campionato a Bologna contro la squadra di Thiago Motta. A Milanello i rossoneri superano per 4 - 2 il. ...Ilchiude il precampionato battendo 4 - 2 il, che milita in serie C, in una amichevole giocata a Milanello. Per i rossoneri, in campo con una formazione rimaneggiata, in gol Chukwueze, ...

FINALE Milan-Novara 4-2: Chukwueze e Okafor, primi gol col Diavolo. Poi Calabria e Colombo La Gazzetta dello Sport

Milan-Novara, ultimo test precampionato del Diavolo prima del debutto col Bologna - lunedì 21 agosto - ha offerto diversi spunti individuali, nel bene e nel male. Vediamo i principali: tre giocatori ...