Milan | la volontà di Origi blocca la cessione | gli scenari

(Di domenica 13 agosto 2023) Divock, dopo la deludente stagione dell'anno scorso, è finito sulla lista degli esuberi in quel di Via Aldo Rossi, non prendendo...

Commenta per primo Dopo Sandro Tonali , ilnon vuole cedere altri big, soprattutto Maignan . Per il portiere sono arrivate richieste da Chelsea e Bayern Monaco , respinte al mittente come scrive Tuttosport . Il francese non si muove che ...Ne ricordo uno a Paolo Maldini in un- Siena . Lui protestò, poi venne da me Vergassola e ... Da parte di Orsato, c'è ladi dare continuità al percorso tracciato dallo stesso Rocchi e di ...... rispettando ladei lombardi di non perdere il controllo sul giocatore. Condizione essenziale affinché l'operazione vada in porto è che nel frattempo ilriesca ad individuare un ...