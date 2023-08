Milan Femminile | Jonusaite al rientro | “Grata al club e alle compagne”

(Di domenica 13 agosto 2023) Rimante, attaccante del, ha espresso sui propri social la felicità per il ritorno in campo dopo gli infortuni

...- Cancun 1 - 0 (Finale) Tepatitlan de Morelos - Leones Negros 0 - 0 (Finale) MONDO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI -Hong Kong D - Thailandia D 0 - 5 (Finale) MONDO AMICHEVOLI PER CLUB(Ita)......05 Tepatitlan de Morelos - Leones Negros 05:05 MONDO AMICHEVOLI INTERNAZIONALI -Hong Kong D - Thailandia D 10:30 MONDO AMICHEVOLI PER CLUB(Ita) - Novara (Ita) 10:30 Follonica ......45 Anorthosis (Cyp) - AEL Limassol (Cyp) 18:00 Mantova (Ita) - Brescia (Ita) 18:00(Ita) - ...00 Juventus (Ita) - Atalanta (Ita) 20:30 MONDO MONDIALI -- PLAY OFF Australia D - Francia D ...

Milan Femminile, facile vittoria contro il Merano in amichevole ... Milanpress

Milan, andiamo a vedere qui di seguito quali potrebbero essere le sorti del baby bomber rossonero. Ci sono diversi club interessati al ragazzo ...Milan-Novara, ultimo test precampionato del Diavolo prima del debutto col Bologna - lunedì 21 agosto - ha offerto diversi spunti individuali, nel bene e nel male. Vediamo i principali: tre giocatori ...