Milan | da partente a possibile riserva | il futuro di Caldara

(Di domenica 13 agosto 2023) Mattia sembrava destinato a lasciare il in estate, ma il difensore avrebbe convinto Pioli alla permanenza Da esubero a del. Questa è la parabola che potrebbe assumere l'estate di Mattia. Rimasto a ello durante la tournée statunitense, Pioli e società hanno cambiato idea sulla sua uscita. Secondo quanto scrive gazzetta.it, potrebbe essere lui il quinto centrale. Il contratto col scadrà tra un anno e il difensore può essere utile in ottica liste. In assenza di potenziali acquirenti, quasi impossibili da trovare in una situazione simile, il giocatore potrebbe rimanere alla corte di Pioli.

