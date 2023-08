Milan | accelerata del Genoa per Colombo Rossoblù in pole position

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo aver concretizzato il passaggio indi Junior Messias, orasarebbero al lavoro per definire lo sbarco in Liguria...

All'intesa con ilgià raggiunta da tempo si è aggiunta oggi quella con il calciatore belga. ... L'addio apre le porte a un ritorno di Leandro Paredes , e alla possibileper Renato ...L'operazione nelle scorse ore ha subito l'che ha permesso a Salernitana e Verona di ... In Veneto l'attaccante di Manerbio ritroveràDjuric, suo compagno di reparto nella prima stagione ......paga avendo quella credibilità che fa sì che squadroni come Ineos e Bahrain gli diano Ganna e"... Per dare quell'definitiva, sviluppare e sistemare gli impianti esistenti. Invece il ...

Genoa, accelerata per Junior Messias: serve prima il rinnovo col Milan se parte in prestito TUTTO mercato WEB

Dopo aver concretizzato il passaggio in rossoblù di Junior Messias, ora Genoa e Milan sarebbero al lavoro per definire lo sbarco in Liguria di un altro giocatore rossonero. Stando a quanto riporta l'e ...Ormai ci siamo. Charles De Ketelaere è pronto a salutare il Milan e a trasferirsi a Bergamo all’inizio della prossima settimana ...