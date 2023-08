dai centri di accoglienza straordinari. In mezzo alla strada o "depositati" come pacchi ...una circolare ai prefetti in cui chiede di mandare via da alcuni centri di accoglienza iche ..., da Lampedusa volo per Bologna con 140 persone Insomma, 'come può pretendersi che 100 o 269 persone reperiscano in quattro giorni un'abitazione, se per mesi non sono riusciti a trovarla, non ...I giovanisono accusati di aver alimentato un'ondata di criminalità di bande armate in ...è aumentata ulteriormente quando 110 anziani residenti in case di cura a Berlino sono stati...

Migranti: sfrattati, in mezzo alla strada, trattati come “pacchi umani” Globalist.it

Sfrattati dai centri di accoglienza straordinari. In mezzo alla strada o “depositati” come pacchi umani davanti ai municipi. La crudeltà si fa governo. Globalist lo ha denunciato, e altre testate gior ...A Firenze sono 470 Mentre Caritas e Comuni sono in allarme per la circolare che farà espellere dai Cas tante persone ...