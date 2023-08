Migranti | naufraga barchino a Lampedusa | salvate 45 persone

Un barchino di metallo, di 7 metri, è affondato nelle acque antistanti a Lampedusa. La motovedetta G79 Barletta della Guardia di finanza ha tratto in salvo 45, fra cui 7 donne e un minore, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Liberia, Mali e Niger. Non vi sarebbero, stando alle dichiarazioni dei naufraghi che hanno ...Lapiù piccola ha solo 7 mesi. È una bambina". Un'altra nave che trasportava 59soccorsi ha attraccato in Sicilia, a Porto Empedocle, dopo l'intervento di salvataggio da parte di ...Due persone risultano disperse in ...

Naufraga un barcone di migranti nella Manica: sei morti Corriere della Sera

La motovedetta G79 Barletta della Guardia di finanza ha tratto in salvo 45 migranti, fra cui 7 donne e un minore, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Liberia, Mali e ...In questi giorni nel Mediterraneo i salvataggi di migranti a bordo di imbarcazioni sovraffollate e in condizioni precarie (e purtroppo anche i naufragi) ...