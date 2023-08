Migranti | monsignor Perego | “Accordi di Ue e Italia con Libia e Tunisia violano nostra Costituzione che garantisce il diritto d’asilo”

(Di domenica 13 agosto 2023) “Da gennaio a luglio sono scomparse nel Mediterraneo più di 2.060 persone. È il dato drammatico di un massacro, il totale più alto negli ultimi 15 anni. Ed è un dato che poteva essere certamente inferiore se l’Europa avesse messo al centro della sua politica migratoria non il respingimento ma il soccorso e se avesse valorizzato le forze della società civile, oltre a quelle militari, per presidiare un mare che è di fatto una via di fuga per tante persone“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale daGian Carlo, arcivescovo di Ferrara e presidente di Migrantes, organo pastorale della Conferenza episcopalena, commentando i dati dell’Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) sul tragico bilancio deimorti nel Mediterraneo. E proprio oggi all’Angelus si è ...

