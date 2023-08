(Di domenica 13 agosto 2023)ledel boss mafiosooperato martedì scorso nel reparto di chirurgia universitaria dell’ospedale dell’Aquila per una occlusione intestinale in seguito all’aggravarsi del suo stato di salute. embed post id="1741352" Il 61enne boss, che sta lottando contro un tumore al colon in uno stadio avanzato, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva...

ledel boss mafioso Matteo Messina Denaro operato martedì scorso nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila per una occlusione intestinale in seguito all'...ledel boss mafioso Matteo Messina Denaro operato martedì scorso nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila per una occlusione intestinale in seguito all'...commenta Ledi Matteo Messina Denaro: il boss, operato martedì nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila per una occlusione intestinale, sta meglio. Il capomafia ...

Migliorano le condizioni di Matteo Messina Denaro TGLA7

L'AQUILA - Procede bene il decorso post operatorio di Matteo Messina Denaro. Migliorano infatti le condizioni del boss mafioso operato martedì scorso nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospeda ...Il boss è stato operato martedì scorso nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila. E' stato realizzato, anche con la collaborazione dell'amministrazione carceraria, uno spazio al ...