Michela Murgia | Saviano | “Per lei le parole più difficili della mia vita” – Video

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) – Queste “sono lepiùmia”. E’ così che Robertoha iniziato il suo intervento alla fine dei funeraliscrittricenella Basilica degli Artisti di Roma ricordando che la scrittrice sarda, morta a Roma giovedì scorso dopo una lunga malattia, “voleva che questa fosse una giornata per tutti, per lei la condivisione era tutto”. Secondo l’autore di ‘Gomorra’ ad aver “fatto del male anon sono stati gli squadristi dell’informazione. Quelli che hanno davvero fatto del male a– precisa – sono coloro che avevano un piede qui e un piede lì, quelli che non hanno preso posizione perché spaventati, quelli che stavano a metà ...