Michela Murgia | la folla fuori dalla Chiesa degli Artisti canta ‘Bella ciao’ – Video

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) – Laa Roma, in attesa dell’uscita del feretro di, ha intonato. I funerali, celebrati da don Walter Insero, hanno visto la partecipazione e gli interventi di diversi personaggi che hanno ricordato, da Roberto Saviano alla scrittrice Chiara Valerio. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Folla ai funerali di: un migliaio di persone si sono radunate davanti alla Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma per l'ultimo saluto alla scrittrice, scomparsa nella giornata di giovedì 10 ...AGI/Vista - "È stata un esempio da seguire, si è sempre prodigata per deboli ed emerginati, era una partigiana", ecco le voci ai funerali diNel video uno stralcio dell'emozionante discorso di Chiara Valerio, scrittrice e matematica, ai funerali di: "Una delle cose più difficili da bambini è coniugare i verbi, dividere il passato dal presente e dal futuro. Così è difficile parlare adesso dial passato e cos' ...

I funerali di Michela Murgia, migliaia in piazza del Popolo - L'uscita del feretro portato dai familiari e da Saviano, la folla canta "Bella Ciao" - L'uscita del feretro portato dai familiari e da Saviano, la folla canta "Bella Ciao" RaiNews

Un migliaio di persone si sono radunate davanti alla Chiesa degli artisti a Roma per i funerali di Michela Murgia. A portare il feretro anche Roberto Saviano ...(Agenzia Vista) Tanta gente ai funerali di Michela Murgia alla Chiesa degli Artisti a Roma.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...